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كيف ستتعامل إسرائيل مع حدوث عدوى جماعية بفايروس كورونا؟

الإثنين 09 مارس 2020 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف ستتعامل إسرائيل مع حدوث عدوى جماعية بفايروس كورونا؟


القدس المحتلة / سما /

تتخوف الصحة الإسرائيلية من حدوث عدوى جماعية بفايروس كورونا في إسرائيل، ستعجز على إثرها المستشفيات من استيعاب آلاف المرضى.
 
وقال الدكتور إيتامار عوفر الرئيس التنفيذي لمركز إيفن يهودا وسط مدينة الشارون وفق القناة 7 العبرية، إنه إذا استمر انتشار الفايروس ستجد المستشفيات الإسرائيلية صعوبة في علاج آلاف المصابين به، وستضطر وزارة الصحة إلى توجيه المرضى المصابين للبقاء في منازلهم.
 
وأوضح أن المرضى سيكون عليهم التواصل مع المركز الطبي الذي يتواجد به طاقم من الممرضات والأطباء وتلقي التعليمات عبر تطبيق هاتفي بخاص سيزود المريض بمهام المراقبة الذاتية له ويزوده بتقارير عن حالته مرتين يومياً عن درجة الحرارة والنبض لديه.
 
وأضاف: "يمككنا أن نرى تطور المرض عبر التطبيق، ومنع قدوم الفايروس إلى المستشفيات والمراكز الصحية، واتباع المراقبة والاستشفاء في المنازل، حيث سيبقى المرضى في منازلهم وتجنب الاقتراب من المرضى الآخرين، ونقل الفايروس لهم.
 
وأشار إلى أن المستشفيات ستكون فيها مساحة لعلاج المرضى المصابين بأمراض شديدة.
 
ونوه أنه في حالة تفاقمت حالة المريض في منزله ستضطر الطواقم الطبية لإحالته إلى المستشفى وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

#الصحة الاسرائيلية #كورونا #اسرائيل

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