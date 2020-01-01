الصحة العالمية تحذر: خطر تحول فيروس "كورونا" إلى وباء أصبح حقيقي للغاية.. وهذا ما يهمنا الآن

جنيف /سما/

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، آخر المستجدات بخصوص تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك في مؤتمر صحفي.

وذكر رئيس منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، إن خطر تفشي الفيروس التاجي ليصبح وباءً عالمياً أصبح حقيقياً، بعد أن انتقل الفيروس إلى أكثر من 100 دولة.

ونقلت منظمة الصحة العالمية عن تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قوله "الآن وقد أصبح لفيروس كورونا موطئ قدم في العديد من البلدان، أصبح خطر حدوث وباء حقيقي للغاية".

لكنه أضاف أنه يمكن أن يكون أول وباء خاضع للسيطرة في التاريخ حيث إن القرارات التي تتخذها الحكومات والشركات والأفراد قد تغير المسار الذي سلكه الفيروس.

وقال تيدروس أدهانوم، للصحفيين في مؤتمر صحفي: "خلاصة القول هي أننا لسنا تحت رحمة هذا الفيروس".

وتابع: "ما يهمنا الآن هو حصر المرض، والعمل على الحد من انتشاره".

وأوضح رئيس منظمة الصحة العالمية، إن 77% ممن أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في الصين تعافوا وعادوا لحياتهم الطبيعية.

وبيّن أن "الصين بصدد السيطرة على مرض فيروس كورونا المستجد، وعدد حالات الإصابة يتراجع"، حسب قوله.