"الصحة" تكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا في القدس

رام الله / سما /

نفت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين، وجود أية إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وتحديداً في القدس.



وأشارت الوزارة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى صورة تبين أن هناك ثماني إصابات جديدة بالفيروس في القدس.



ولكن الوزارة أكدت أن هذا الخبر مزور تماماً، معربة عن أملها من الجميع بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية تجاه شعبهم، وعدم إثارة الرعب والفزع لدى جمهور المواطنين، وتجنب الشائعات.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في بيان له اليوم الاثنين عن ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين منها خمس إصابات جديدة في مدينة بيت لحم، وواحدة في منطقة أرتاح في طولكرم.



وفي وقت سابق، أكد ملحم أن عدد الحالات، التي تخضع للحجر المنزلي في بيت لحم، ارتفع إلى 2500، إضافة إلى 118 في مختلف المحافظات، و13 في حجر أريحا، من القادمين من الخارج، مشيرًا إلى أن هناك 64 سائحاً، منهم 14 سائحاً أميركياً ثبت عدم إصابتهم بالفيروس، و49 سائحاً هولندياً، وسائح إسباني من أصل فلسطيني، سيغادرون جميعهم اليوم.

