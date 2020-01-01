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إسرائيل في أزمة سياسية وصحية مزدوجة.. ريفلين يشرع الأحد بـ"مشاورات التكليف"

الإثنين 09 مارس 2020 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل في أزمة سياسية وصحية مزدوجة.. ريفلين يشرع الأحد بـ"مشاورات التكليف"


القدس المحتلة / سما /

يشرع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، يوم الأحد المقبل، مشاورات مع الكتل البرلمانية بالكنيست الـ23 لتسمية مرشّحها لتشكيل الحكومة المقبلة، التي يتنافس عليها رئيسا "كاحول لافان"، بيني غانتس، والليكود، بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان صدر عن الرئيس الإسرائيلي أنه "بناء على المادة 7 من ‘قانون أساس: الحكومة‘ سيعقد الرئيس ريفلين جولة من المشاورات مع ممثلي قوائم المرشحين الذين سيتم تمثيلهم في الكنيست الجديد، قبل تكليف أحد أعضاء الكنيست بمهم تشكيل الحكومة".

وأضاف البيان أن "دولة إسرائيل في أزمة سياسية وصحية مزدوجة. هذا على خلفية عدم وجود حكومة تعمل بكامل طاقتها، والانتخابات المتكررة وانتشار فيروس كورونا إلى أبعاد مقلقة في إسرائيل وحول العالم. تتطلب هذه الظروف تنسيق مشاورات سريعة، مكثفة ومحدودة ".

وأوضح البيان أن المشاورات ستستمر على مدار يوم واحد فقط، نظرا للظروف الراهنة، وأوضح أن جلسات المشاورات ستكون قصيرة بتمثيل مختصر عن الكتل، وأوضح أن المشاورات ستكون مغلقة أمام تغطية الصحافيين وذلك بناء على توصيات وزارة الصحة في إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح انه سيتم بث جلسات المشاورات مع الكتل لـ"تعزيز قيمة الشفافية في الديمقراطية الإسرائيلية"، وتابع "يسعى الرئيس جاهدًا إلى أجواء من الاستقرار في سلطة الحكم للمواطنين الإسرائيليين وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، دون الحاجة لإجراء انتخابات رابعة في غضون عام تقريبًا".

وأضاف أن "الرئيس سيقوم بصياغة قراره بشأن عملية تشكيل الحكومة بعد التشاور والتحدث مع الفصائل وزعماء الأحزاب".

ومن المتوقع أن تنشر لجنة الانتخابات المركزية نتائج الانتخابات النهائية، يوم غد، الثلاثاء، ويفترض أن تنشر اللجنة النتائج بعد ثمانية أيام من يوم الانتخابات بالحد الأقصى، لكن بسبب حلول عيد المساخر اليهود، فإن نشر النتائج قد يبكّر أو يؤخر، وسط توقعات أنها قد تؤخر.

ومن المقرر وفقًا للجدول الزمني الذي يفرضه القانون الإسرائيلي، أن يقسم أعضاء الكنيست الولاء، في الـ16 من آذار/ مارس الجاري؛ و17 آذار/ مارس هو الموعد النهائي الذي ينص عليه القانون لتكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل حكومة.

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