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القبض على شخص نشر أخبار كاذبة عن إصابات "كورونا" في نابلس

الإثنين 09 مارس 2020 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على شخص نشر أخبار كاذبة عن إصابات "كورونا" في نابلس


نابلس / سما /

تمكنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على مشتبه به قام بنشر معلومات كاذبة عن إصابات بفيروس "كورونا"، ما سبب الإرباك والهلع بين المواطنين في محافظة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن فرع المباحث وبعد توفر معلومات عن قيام أحد الأشخاص بنشر معلومات مضللة وغير صحيحة عبر صفحته على فيس بوك عن وجود 12 إصابة بمرض كورونا في نابلس، مما تسبب بالذعر لدى المواطنين و إرباك لدى الأهالي في المحافظة.

وأضافت أنها قامت بتوقيف المشتبه لحين إحالته لجهات الاختصاص استكمالاً للإجراءات القانونية بحقه اصولاً.

وناشدت الشرطة المواطنين أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الناطقين الرسميين في الحكومة ووزارة الصحة فيما يخص هذا المرض تجنباً للفوضى لدى المواطنين.

#الشرطة #اخبار كاذبة #كورونا #نابلس

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