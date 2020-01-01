  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"تنفيذي" القدس يؤكد ضرورة تنفيذ خطة الطوارئ بشأن"الكورونا"

الإثنين 09 مارس 2020 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تنفيذي" القدس يؤكد ضرورة تنفيذ خطة الطوارئ بشأن"الكورونا"


القدس المحتلة / سما /

 دعا نائب محافظ القدس عبد الله صيام، إلى اتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر تنفيذا لقرارات الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية باعلان حالة الطوارىء والتي تنسجم والحالة الفلسطينية لمواجهة آفة "الكورونا" والحد من وصولها الى فلسطين.

وأشار صيام خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القدس والذي عقد اليوم الاثنين، إلى اهمية العمل كفريق واحد ترأسه محافظة القدس من منطلق أن المحافظ هو رئيس لجنة الطوارئ، منوها الى خصوصية المحافظة مقطعة الأوصال ما بين شمال غرب وجنوب شرق ووسط القدس، والتي لن تكون عائقا رغم صعوبتها في انجاز المطلوب وتقديم افضل الوقاية للمواطن.

وأكد أن حالة الطوارىء لن تثني المقدسيين عن مواجهة الممارسات والاجراءات الاحتلالية التعسفية بحق مقدساتنا التي ما زالت تنتهك حرمتها يوميا وما يواكبها من اجراءات هدم منها الذاتية وحملة الإبعاد عن القدس أو أجزاء منها، وعلى رأسها إبعاد المحافظ عدنان غيث عن رأس عمله ومنعه من دخول الضفة الغربية.

وشدد على أهمية التقيد بالمعلومة الرسمية فيما يتعلق بآفة الكورونا، مشيرا إلى أهمية أخذ البلديات والمجالس المحلية دورها كونها تشكل نواة خلية الأزمة في محافظة القدس، وأهمية نظافة الأماكن العامة وتكثيف حملات مراقبة الأسعار، إضافة إلى الأجهزة الأمنية التي أعلنت استعداها التام للمساندة في تنفيذ خطة الطوارئ.

#القدس #طوارئ #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

اعتراف إسرائيلي بوجود إشكاليات تعيق ضرب أهداف حماس في غزة

وزير المالية يصدر مجموعة قرارات لمواجهة فيروس "كورونا".. منها إعفاء الموظفة الأم

شهيدان جديدان متاثران بجراحهما في حريق النصيران والعدد يرتفع الى 13 شهيدا

اسرائيل تدرس إغلاق جميع المعابر الحدودية وفرض الحجر الصحي على جميع العائدين!

طبيبٌ فلسطينيٌّ بمدينة ووهان:أيها الفلسطينيون اتحدوا ..لو تفشّى (كورونا) بينكم ستكونون بكارثة

فيديو محرج.. بوتين يجبر أردوغان على الانتظار دقيقتين قبل الدخول

فيديو وصور ::مستشفى ووهان ينهي أعماله ويغلق رسميا

الأخبار الرئيسية

غانتس

غانتس يكشف عن تفاصيل اجتماعه مع ليبرمان.. اتفقنا على تشكيل حكومة لإخراج إسرائيل من الوحل

هآرتس: المستوى السياسي الإسرائيلي يتسبب في زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا

محدث : 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم وإصابة واحدة في طولكرم يرفع العدد إلى 26

اشتية : نتوقع ارتفاع الاصابات بـ"كورونا" وننسق مع الاردن لاغلاق الجسور

l

مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية يكشف معلومة غريبة حول أحد ضحايا كورونا