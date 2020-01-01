"تنفيذي" القدس يؤكد ضرورة تنفيذ خطة الطوارئ بشأن"الكورونا"

القدس المحتلة / سما /

دعا نائب محافظ القدس عبد الله صيام، إلى اتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر تنفيذا لقرارات الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية باعلان حالة الطوارىء والتي تنسجم والحالة الفلسطينية لمواجهة آفة "الكورونا" والحد من وصولها الى فلسطين.

وأشار صيام خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القدس والذي عقد اليوم الاثنين، إلى اهمية العمل كفريق واحد ترأسه محافظة القدس من منطلق أن المحافظ هو رئيس لجنة الطوارئ، منوها الى خصوصية المحافظة مقطعة الأوصال ما بين شمال غرب وجنوب شرق ووسط القدس، والتي لن تكون عائقا رغم صعوبتها في انجاز المطلوب وتقديم افضل الوقاية للمواطن.

وأكد أن حالة الطوارىء لن تثني المقدسيين عن مواجهة الممارسات والاجراءات الاحتلالية التعسفية بحق مقدساتنا التي ما زالت تنتهك حرمتها يوميا وما يواكبها من اجراءات هدم منها الذاتية وحملة الإبعاد عن القدس أو أجزاء منها، وعلى رأسها إبعاد المحافظ عدنان غيث عن رأس عمله ومنعه من دخول الضفة الغربية.

وشدد على أهمية التقيد بالمعلومة الرسمية فيما يتعلق بآفة الكورونا، مشيرا إلى أهمية أخذ البلديات والمجالس المحلية دورها كونها تشكل نواة خلية الأزمة في محافظة القدس، وأهمية نظافة الأماكن العامة وتكثيف حملات مراقبة الأسعار، إضافة إلى الأجهزة الأمنية التي أعلنت استعداها التام للمساندة في تنفيذ خطة الطوارئ.