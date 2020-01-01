  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"السلام الآن" تنتقد مشروع طريق استيطاني يربط بين المستوطنات

الإثنين 09 مارس 2020 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"السلام الآن" تنتقد مشروع طريق استيطاني يربط بين المستوطنات


القدس المحتلة / سما /

وصفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إعلان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، إقرار مشرع طريق استيطاني يفصل السفر والمواصلات بين الفلسطينيين والمستوطنين، ويربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، بأنه "أخبار سيئة".

وأضافت الحركة: أن الطريق المزمع تنفيذه "سيحول دون إمكانية تطوير دولة فلسطينية قابلة للحياة"، مؤكدة أنه "ليست هناك رغبة هنا في تحسين تنقل الفلسطينيين، بل لتوسيع المستوطنات".

وقالت الحركة إن الطريق الضيق الذي يربط مستوطنات بيت لحم بمستوطنات جنوب القدس ومستوطنات رام الله إلى الشمال قد يخلق "تواصلًا على صعيد النقل" ، ولكن ليس "تواصلًا جغرافيًا".

#السلام الان #مستوطنات الضفة #مستوطنة معاليه أدوميم #طريق استيطاني

الأكثر قراءة اليوم

اعتراف إسرائيلي بوجود إشكاليات تعيق ضرب أهداف حماس في غزة

وزير المالية يصدر مجموعة قرارات لمواجهة فيروس "كورونا".. منها إعفاء الموظفة الأم

شهيدان جديدان متاثران بجراحهما في حريق النصيران والعدد يرتفع الى 13 شهيدا

اسرائيل تدرس إغلاق جميع المعابر الحدودية وفرض الحجر الصحي على جميع العائدين!

طبيبٌ فلسطينيٌّ بمدينة ووهان:أيها الفلسطينيون اتحدوا ..لو تفشّى (كورونا) بينكم ستكونون بكارثة

فيديو محرج.. بوتين يجبر أردوغان على الانتظار دقيقتين قبل الدخول

فيديو وصور ::مستشفى ووهان ينهي أعماله ويغلق رسميا

الأخبار الرئيسية

غانتس

غانتس يكشف عن تفاصيل اجتماعه مع ليبرمان.. اتفقنا على تشكيل حكومة لإخراج إسرائيل من الوحل

هآرتس: المستوى السياسي الإسرائيلي يتسبب في زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا

محدث : 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم وإصابة واحدة في طولكرم يرفع العدد إلى 26

اشتية : نتوقع ارتفاع الاصابات بـ"كورونا" وننسق مع الاردن لاغلاق الجسور

l

مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية يكشف معلومة غريبة حول أحد ضحايا كورونا