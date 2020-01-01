البنتاغون يعلن مقتل جنديين امريكيين خلال عملية ضد داعش في العراق

بغداد /سما/

أعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون، الاثنين، مقتل جنديين أمريكيين "بنيران معادية" خلال مشاركتهم في مهمة مشتركة مع القوات العراقية ضد تنظيم داعش.

وذكر البيان الصادر عن القوات المشتركة لعملية "العزم الصلب" التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ان الاثنين قتلا خلال قيامهما بمهمة تقديم المشورة ومرافقة قوات الامن العراقية في مهمة ضد تنظيم داعش في منطقة جبلية شمال العراق.

وأضاف البيان انه تم ابلاغ عائلات الجنديين، دون ذكر تفاصيل عن اسمائهم أو اية تفاصيل عن العملية.

وفي نهاية الشهر الماضي، بدأت القوات الامريكية انسحابها من 15 قاعدة عسكرية في العراق، بعد قرار ترامب خفض القوات الامريكية هناك.

ولا يزال التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش ينفذ عمليات بمشاركة القوات العراقية من اجل استئصال آخر بؤر للتنظيم المتطرف.