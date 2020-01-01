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إيران: 43 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة

الإثنين 09 مارس 2020 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: 43 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة


طهران /سما/

أعلنت إيران، الاثنين، تسجيل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 237 وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور: "أكد زملاؤنا 595 إصابة جديدة في أنحاء البلاد"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف: "يرفع ذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 7161 اعتبارا من ظهر اليوم (الاثنين)".

وأوضح جهانبور أن معدل الإصابات الجديدة يتراجع "لكن لا يزال من المبكر تحديد" متى سيكون من الممكن السيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وقال: "أضيف 43 شخصا للأسف إلى عدد الأشخاص الذين توفوا جراء المرض، لذا لدينا حتى الآن 237 حالة وفاة".

وأشار المتحدث إلى أن معظم الإصابات سجلت في طهران (1945 حالة)، تليها قم (712 إصابة مؤكدة)، حيث تم الإعلان عن أولى الإصابات في إيران.

وتعد إيران من الدول الأكثر تأثرا بالفيروس خارج الصين، حيث ظهر في ديسمبر الماضي.

#ايران #كورونا #وفيات كورونا

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