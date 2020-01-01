كورونا: بينت يقيّم الوضع ويقرر عدم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية

القدس المحتلة / سما /

أجرى وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الإثنين جلسة تقييم لحالة استعدادات النظام الأمني ​​لانتشار فيروس كورونا.



وحسب القناة 7 العبرية، طلب بينت من وزارة الجيش مساعدة وزارة الصحة في شراء المعدات الطبية والتركيز على وسائل التطهير المتنقلة، إلى جانب المساعدة في توفير الإمدادات الجوية من الخارج، ومواصلة جهود البحث والتطوير لفحص بقاء الفيروس وصياغة تدابير مواجهته.

وذكرت أنه وفقا لتوصية جميع الأطراف، تقرر في هذه المرحلة عدم فرض إغلاق شامل على مناطق السلطة الفلسطينية.



وأكد بينت أن الإغلاق سينتهي كما هو مخطط له بحلول نهاية عيد البوريم "المساخر"، مع استمرار الإغلاق على مدينة بيت لحم لتفشي الفايروس فيها.