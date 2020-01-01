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عقب الفاجعة الأخيرة.. قرارات صارمة من بلدية النصيرات

الإثنين 09 مارس 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
عقب الفاجعة الأخيرة.. قرارات صارمة من بلدية النصيرات


غزة / سما /

دعت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، المواطنين وأصحاب الحرف إلى عدم تخزين المحروقات والغاز بكميات تزيد عن الحاجة اليومي.

وشددت البلدية، من خلال بيان نشرته، على أنها ستقوم رفقة الجهات المختصة بمتابعة حثيثة لهذا الأمر، مشيرةً إلى أنها ستنفذ إجراءات ميدانية تحول دون وقوع حوادث وأضرار تؤثر على السكان.

ونوهت إلى أنها ستقوم خلال وقت قريب جداً بنقل كافة البسطات العشوائية المنتشرة في الشوارع الرئيسية إلى منطقة أرض المصدر "سوق الإثنين" الأسبوعي، محذرةً أصحاب المحلات من إخراج بضائعهم على الرصيف.

وطالبت البلدية، أصحاب الحرف لتسوية كافة الأمور القانونية المتعلقة بهم، "وإلا فإنها ستكون مضطرة لإغلاق الحرف غير الملتزمة بشروط الأمن والسلامة الهنية وإجراءات الترخيص المعمول بها".



نصيرات

#بلدية النصيرات #حريق النصيرات

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