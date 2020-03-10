غزة: "الشباب والرياضة" تطلق رابط لتسجيل الشباب المقبلين على الزواج

غزة / سما /

فتحت وزارة الشباب والرياضة - صندوق دعم الشباب الفلسطيني، باب التسجيل للشباب المقبلين على الزواج لشهر مارس 2020 .

وأكدت الوزارة أنها ستتلقى طلبات التسجيل ابتداء من يوم الثلاثاء 2020/03/10 وحتى مساء يوم الأربعاء 2020/04/01 ، ضمن الشروط التالية :

- أن يكون من مواليد 1986/12/31 (34 عام فما فوق)

- لم يسبق له الزواج “أعزب”

- ليس له مصدر دخل ثابت “ غير موظف”

ونوهت الوزارة إلى أن هذا التسجيل هو ترشيح لحين وصول أي منح جديدة.



رابط التسجيل عبر موقع صندوق دعم الشباب الفلسطيني من خلال ( الرابط التالي ) .