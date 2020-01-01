"جمعية لذوي الإعاقة" متضررة من حريق النصيرات تنذر بتوقف خدماتها

غزة / سما /

أعلنت جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن عدم قدرتها على توفير خدماتها المقدمة لأشخاص ذوي الإعاقة، خلال الأيام القادمة.

وتضررت الجمعية بشكل كبير نتيجة الحريق الهائل الذي اندلع يوم الخميس الماضي في النصيرات.

وأعربت الجمعية في بيانها، عن أسفها الشديد لجمهورها المستفيد من خدماتها، وقالت إنها لن تستطيع في الأيام القادمة، تقديم الخدمة بنفس الدور والكفاءة والأداء.

وأكدت أنها تقف أمام مسؤولياتها الاجتماعية، وأنها لن تبحث عن مبررات لكي" يقولوا عنها إنها تتقاعس في تقديم الخدمة"، كما أكدت عزمها على مواجهة الأزمة بكل شجاعة، على حد تعبيرها.