  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"جمعية لذوي الإعاقة" متضررة من حريق النصيرات تنذر بتوقف خدماتها

الإثنين 09 مارس 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جمعية لذوي الإعاقة" متضررة من حريق النصيرات تنذر بتوقف خدماتها


غزة / سما /

أعلنت جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن عدم قدرتها على توفير خدماتها المقدمة لأشخاص ذوي الإعاقة، خلال الأيام القادمة.

وتضررت الجمعية بشكل كبير نتيجة الحريق الهائل الذي اندلع يوم الخميس الماضي في النصيرات.

 وأعربت الجمعية في بيانها، عن أسفها الشديد لجمهورها المستفيد من خدماتها، وقالت إنها لن تستطيع في الأيام القادمة، تقديم الخدمة بنفس الدور والكفاءة والأداء.

وأكدت أنها تقف أمام مسؤولياتها الاجتماعية، وأنها لن تبحث عن مبررات لكي" يقولوا عنها إنها تتقاعس في تقديم الخدمة"، كما أكدت عزمها على مواجهة الأزمة بكل شجاعة، على حد تعبيرها.

#حريق النصيرات #قطاع غزة #جمعية متضررة

الأكثر قراءة اليوم

اعتراف إسرائيلي بوجود إشكاليات تعيق ضرب أهداف حماس في غزة

وزير المالية يصدر مجموعة قرارات لمواجهة فيروس "كورونا".. منها إعفاء الموظفة الأم

شهيدان جديدان متاثران بجراحهما في حريق النصيران والعدد يرتفع الى 13 شهيدا

اسرائيل تدرس إغلاق جميع المعابر الحدودية وفرض الحجر الصحي على جميع العائدين!

فيديو وصور ::مستشفى ووهان ينهي أعماله ويغلق رسميا

صاحب أغنية "بنت الجيران" يرد على المتحدث باسم جيش الاحتلال!

اطلاق سراح القيادي بحركة فتح حسام خضر بأوامر من الرئاسة

الأخبار الرئيسية

غانتس

غانتس يكشف عن تفاصيل اجتماعه مع ليبرمان.. اتفقنا على تشكيل حكومة لإخراج إسرائيل من الوحل

هآرتس: المستوى السياسي الإسرائيلي يتسبب في زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا

محدث : 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم وإصابة واحدة في طولكرم يرفع العدد إلى 26

اشتية : نتوقع ارتفاع الاصابات بـ"كورونا" وننسق مع الاردن لاغلاق الجسور

l

مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية يكشف معلومة غريبة حول أحد ضحايا كورونا