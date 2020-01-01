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الرئيس عباس يتابع تطورات "كورونا"..

الإثنين 09 مارس 2020 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتابع تطورات "كورونا"..


رام الله / سما /

 أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالجهود الجبارة التي تبذلها قطاعات الشعب الفلسطيني كافة لمواجهة فيروس "كورونا".

وقال الرئيس، لدى استقباله اليوم الإثنين، رئيس الوزراء محمد اشتية، للحديث عن الأزمة التي تعيشها فلسطين جراء فيروس كورونا، "منذ أربعة أيام أصدرنا مرسوماً لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، ومنذ ذلك الوقت ورئيس الوزراء يقوم بجهود جبارة، حيث استنفر كل إمكانات الدولة من الحكومة والأجهزة الأمنية والمحافظين والمؤسسات الخاصة وغيرها لتجنيدها في خدمة هذا العمل للتخفيف من الإصابات".

وأضاف الرئيس: نرجو ألا تنتشر الاصابات أكثر، وهذا يعود لجهود رئيس الوزراء وباقي الوزراء، واخص بالذكر وزيرة الصحة التي جندت كل إمكانيات وزارتها من أجل مواجهة هذا الفيروس.

وأشاد الرئيس بجهود باقي الأجهزة التي تعمل ليل نهار وفي كل مكان تبذل اقصى جهودها لضبط الأمور وعدم إثارة الهلع والخوف لدى الجمهور الفلسطيني.

وأضاف الرئيس، رئيس الوزراء سيطلع الجمهور الفلسطيني عما لديه من إنجازات هامة ومشاريع للمستقبل القريب، معربا عن أمله أن تنتهي هذه الغمّة.

وحضر اللقاء: نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ووزيرا المالية شكري بشارة، والصحة مي الكيلة، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

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