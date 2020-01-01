السفير جرادات يقدم أوراق اعتماده لسلطان عُمان

مسقط /سما/

قدم السفير تيسير جرادات، اليوم الاثنين، أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة فلسطين، لسلطان عمان هيثم بن طارق.

ونقل السفير جرادات، تحيات الرئيس محمود عباس، لسلطان عمان، وتقديره وشــــكره العميقين للمواقف الثابتة والمبدئية للقيادة والشعب العُماني الشقيق، تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

من جانبه، طلب سلطان عمان، نقل تحياته الى الرئيس محمود عباس، متمنياً له دوام الصحة والعافية والتوفيق في مهامه الجسيمة، وسعيه الدائم والمقدر لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وجدد تأكيد موقف عُمان الثابت والدائم بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومساندتها على كافة الصُعد، وفي المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد أن السلطنة ستقدم كل التسهيلات اللازمة لسفير فلسطين، من أجل تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين وتنميتها لصالح البلدين الشقيقين.