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مستوطنون يعيقون وصول المواطنين إلى منازلهم جنوب الخليل

الإثنين 09 مارس 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعيقون وصول المواطنين إلى منازلهم جنوب الخليل


الخليل / سما /

 اعترض مستوطنون اليوم الاثنين، عددا من سكان قريتي بير العِد وجنبا، شرق يطا، جنوب محافظة الخليل، محاولين منعهم الوصول إلى منازلهم.

وقال الناشط في لجان الحماية فؤاد العمور، إن مستوطني 'متسبي يائير' المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، اعترضوا عددا من المواطنين على الطريق الرابط قريتي بير العِد وجنبا بمسافر يطا، ومنعوهم من الوصول إلى منازلهم بالقوة.

وناشد العمور المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية ذات العلاقة بـ "التدخل لحماية سكان هذه المناطق من اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال المتكررة عليهم وعلى مقدراتهم، وتمكنهم من الصمود على أراضيهم المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان في المنطقة".

#مستوطنون #الخليل

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