"الاقتصاد": أخذ عينات من المعقمات لفحصها مخبرياً

رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الإثنين، إن طواقمهما وبالتعاون مع طواقم وزارة الصحة تعمل على أخذ عينات من عبوات المعقمات، لفحصها مخبرياً والتأكد من التزامها بالمواصفة والتعليمات الفنية الالزامية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، أن طواقمها تعاملت مع أكثر من مئة شكوى تتعلق بارتفاع أسعار المعقمات وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأشارت إلى أن المصانع الفلسطينية تعمل بطاقة انتاجية كبيرة لتلبية حاجة السوق من المعقمات مع إشهار السعر على العبوة علاوة على قيام الموردين باستيراد كميات كبيرة من هذه الاصناف.

وكانت لجنة السلامة العامة (الاقتصاد الوطني، ومحافظة القدس، والصحة، والشرطة) في محافظة القدس المحتلة، أغلقت أمس الأحد، منشأة صناعية غير قانونية تقوم بإنتاج المعقم اليدوي (هاي جين) المستخدمة في التعقيم وتسويقها في بعض المحال التجارية والصيدليات بأسعار مرتفعة تستخدم بطاقات بيان (مزورة).