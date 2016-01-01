فيديو محرج.. بوتين يجبر أردوغان على الانتظار دقيقتين قبل الدخول

سما / وكالات/

اضطر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى انتظار نظيره الروسي فلاديمير بوتين دقيقتين قبل لقائهما في موسكو في الخامس من الشهر الجاري.

وأظهر فيديو بثته محطة "روسيا 1" التابعة للدولة يوم الأحد، الرئيس التركي وهو ينتظر مضيفه قبيل اجتماع لهما في موسكو.

واعتبر مغردون أن بوتين وجه إهانة لإردوغان بهذا التصرف، حيث تمر العلاقات بين البلدين بتوتر على خلفية النزاع في الشمال السوري.

وربط مغردون بين ما حدث في موسكو، مع موقف مماثل وقع في عام 2016، عندما اضطر بوتين لانتظار إردوغان دقيقة و46 ثانية، قبيل لقاء جمع بينهما في تركيا.

وعقدت القمة الأخيرة بين بوتين واردوغان بعد تصعيد كبير في إدلب في شمال غرب سوريا في ضوء هجوم للقوات السورية بدأته في ديسمبر لاسترداد المنطقة من الفصائل المقاتلة والمتشددة التي تسيطر عليها والتي تدعم أنقرة عددا منها.

وأدت هذه المواجهات إلى توتر العلاقات بين تركيا وروسيا بعدما عززتا تعاونهما في الملف السوري في الأعوام الأخيرة.