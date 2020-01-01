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"الديمقراطية" تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان

الإثنين 09 مارس 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الديمقراطية" تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان


غزة / سما /

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محاولة اغتيال رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك وفريقه، صباح اليوم الاثنين، في العاصمة السودانية الخرطوم، وهنأته كما هنأت شعب السودان بالسلامة.

وقالت الجبهة إن أصابع العبث مازالت تحاول أن تعطل على السودان مسيرته الشاقة نحو التحول الديمقراطي، والعدالة الاجتماعية، وتحقيق أهداف الثورة الشعبية التي رفعها ملايين السودانيين في العاصمة الخرطوم وباقي مدن السودان ومحافظاته.

ودعت الجبهة أبناء السودان وقواه السياسية اليسارية والديمقراطية والوطنية والليبرالية بكافة ألوانها، للالتفاف حول مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد، لإخراج السودان من أزماته التي أورثها له العهد البائد، وصناعة غد جديد يؤمن لأبناء السودان الديمقراطية والحرية والأمن والاستقرار والازدهار.

#الجبهة الديمقراطية #السودان #قطاع غزة #اغتيال حمدوك

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