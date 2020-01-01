دراسات صينية تؤكد أن الفيروس طور نفسه وانقسم لنوعين على الأرجح

سما / وكالات/

في ظل مساعي العالم لمكافحة "كورونا"، كشفت دراسة صينية أن الفيروس المستجد طور نفسه مرة واحدة على الأقل مؤخرا، مما يعني أن هناك نوعين منه الآن على الأرجح.

الدراسة التي اشترك فيها باحثون من مدرسة علوم الحياة في جامعة بكين ومعهد باستير في شنغهاي، توصلت إلى وجود سلالة "أكثر شراسة" من الفيروس أطلق عليها اسم "إل" وأخرى أقل شراسة يعرف باسم "إس".

وكشفت الدراسة التي سلطت عليها الضوء شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، أن 70 بالمئة من فيروسات "كورونا" هي من النوع "إل"، مقابل 30 بالمئة من النوع "إس".

فلسطين

أعلن الناطق باسم حكومة رام الله إبراهيم ملحم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية.

وقال ملحم، إن 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في مدينة بيت لحم، وحالة واحدة في طولكرم.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها يوم الاثنين، حول مرض كوفيد 19 "كورونا" ان 26 حالة تم تشخصيها مصابة بالفيروس، فيما يوجد 13 حالة في الحجر الخاص بالأكاديمية وحالتين في الحجر الصحي بمعبر رفح.

وأشارت الصحة الى أنه تم إجراء 964 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبر الصحة العامة المركزي منذ 20 يناير 2020، حيث كانت جميعها سلبية أي أنها غير مصابة بالفيروس باستثناء الحالات العشرين المذكورة والتي تم رصدها وتسجيلها في بيت لحم.

وأوضحت أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي الخاص المنزلي بلغ 2618 حالة بينهم 2500 حالة في بيت لحم، لمخالطي المصابين و118 حالة في بقية المحافظات.

قطر

أعلن مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر، اليوم الاثنين، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب في اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى اشعارٍ آخر، وذلك في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب البيان فإن وزارة الصحة العامة القطرية تحث جميع المواطنين والمقيمين إلى تجنب التجمعات في الأماكن العامة وإرجاء السفر في الوقت الراهن إلا للضرورة، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من العدوى التي أوصت بها الوزارة على موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الحكومة القطرية أعلنت، مساء يوم الأحد، تعليق الدخول "مؤقتاً" لجميع المسافرين القادمين من 14 دولة؛ في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا" هي "بنغلادش والصين ومصر والهند وإيران والعراق ولبنان ونيبال وباكستان والفلبين وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسوريا وتايلاند".

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت الصحة القطرية تسجيل ثلاث إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 15 مصاباً.

واتخذت قطر عدة إجراءات لمحاصرة تفشي الفيروس؛ شملت فرض قيود على دخول البلاد براً وبحراً وجواً.

وفاة مسؤول إيراني:

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن النائب السابق في الدائرة السياسية في الحرس الثوري الإيراني فرزاد تذري توفي صباح اليوم في مشفى "بقية الله" في طهران بعد أيام من إصابته بكورونا.

وعمل تذري سابقا في جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري وكان نشطا في إقليم سيستان وبلوشيستان جنوب شرق إيران.

وكان من المؤسسين لمجلة "صبح صادق" الأسبوعية التي تصدرها ممثلية المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري.

بريطانيا تشكل فريقا:

قالت الحكومة البريطانية،إنها شكلت فريقا مهمته التصدي "للتدخل والتضليل" فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وأكدت بريطانيا حتى الآن 273 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة في البلاد، فيما يرأس رئيس الوزراء بوريس جونسون اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية اليوم الاثنين لمناقشة الإجراءات المحتمل اتخاذها لإبطاء انتشار الفيروس.

وقالت الحكومة إن فريق مكافحة المعلومات المغلوطة سيحاول معرفة حجم وتأثير المعلومات الكاذبة أو المحرفة والتي تهدف إلى تضليل الناس "سواء بغرض التسبب في ضرر أو لتحقيق مكسب سياسي أو شخصي أو مالي".

وسيتولى الفريق بعد ذلك تحديد المعلومات المغلوطة والرد عليها عند الضرورة.

وقال وزير الثقافة، أوليفر دودن، في بيان إن "الدفاع عن البلاد ضد التضليل والتدخل الرقمي يمثل أهم أولوية...هذا العمل يتضمن التواصل المنتظم مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتولى مهمة مراقبة التدخل والحد من انتشار المعلومات المغلوطة، والتأكد من أننا في وضع مناسب للتحرك إذا لزم الأمر".

دبلوماسيون أجانب يفرون من كوريا الشمالية ضيقا من حجر صحي صارم:

أجلت كل من فرنسا وألمانيا دبلوماسيهما من كوريا الشمالية، بعد أسابيع من حجر صحي صارم فرضته بيونغ يانغ عليهم، في محاولة منها للوقاية من فيروس "كورونا".

وقال سفير بريطانيا لدى كوريا الشمالية، كولين كروكس، إن ألمانيا وفرنسا سحبتا ممثليهما من كوريا الشمالية وأغلقتا بعثتيهما هناك، اليوم الاثنين، وسط مخاوف متزايدة في تلك الدولة المعزولة من انتشار الفيروس.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالة إصابة بها بفيروس كورونا، ولكنها جعلت الأجانب القادمين من أي دولة سجلت فيها حالة إصابة بـ"كورونا" يقضون 30 يوما في الحجر الصحي.

وتقع كوريا الشمالية بين الصين التي تفشى فيها الفيروس ووصل عدد المصابين فيها إلى أكثر من 80 ألف شخص، وكوريا الجنوبية حيث انتشر المرض فيها بشكل سريع خلال الأسابيع القليلة الماضية ليصيب نحو 7500 شخص.

ولم يوضح السفير البريطاني في كوريا الشمالية سبب مغادرة الدبلوماسيين الألمان والفرنسيين لبيونغ يانغ، ولم يشر أيضا إلى الفيروس، مؤكدا أن سفارة بلاده هناك ستظل مفتوحة.

ولألمانيا سفارة في كوريا الشمالية، وليس لفرنسا علاقات دبلوماسية رسمية مع كوريا الشمالية، ولكنها تدير مكتبا هناك لتعزيز العلاقات.

ارتفاع الحالات في الإمارات

أكدت الإمارات، يوم الاثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى أشخاص من جنسيات مختلفة، وفقا لما أفادت به وكالة أنباء الإمارات "وام".

وجاء في بيان لوزارة الصحة أن الحالات الـ14 "تعود لجنسيات مختلفة تضمنت 4 أشخاص من الإمارات و3 أشخاص من إيطاليا وشخصين اثنين من كل من بنغلاديش والنيبال وشخصا واحدا من كل من روسيا والهند وسوريا".

و أوضحت الوزارة أنه "تم التعرف على هذه الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا، و كانوا جميعهم في الحجر الصحي وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 59 حالة".

ونصحت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة.

روسيا

أعلنت السلطات الروسية، يوم الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في العاصمة موسكو، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات بالمرض في البلاد إلى 20 حالة.

وقالت خلية الأزمات الخاصة بمواجهة كورونا، في بيان، إن المصابين الثلاثة مواطنون روس زاروا إيطاليا خلال الأسبوعين الأخيرين، مضيفة أن المرضى نقلوا إلى المستشفيات حيث تم وضعهم في غرف مخصصة للمصابين بالأمراض المعدية.

وأشارت الخلية إلى أن نتائج الفحوص الطبية ذات الصلة تم تأكيدها وفقا للنظام المعتمد، كما جرى تحديد دائرة الأشخاص الذي احتك بهم المصابون داخل روسيا.

مصر

أكدت وزارة الصحة المصرية، يوم الاثنين، أن إجمالى الحالات المكتشف إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد بلغ حتى الآن 55 حالة من المصريين والأجانب، تعافى منهم حتى الآن 12 حالة، ومازال 43 حالة أخرى بمستشفى العزل بالنجيلة بمحافظة مطروح.

وقالت الوزارة، إنه تم الكشف مؤخرا عن 7 حالات، منهم 4 أجانب و3 مصريين، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، عن تسجيل أول وفاة من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان نشر على صفحة المتحدث الرسمي للوزارة، أمس الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة، حيث توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس/ آذار الماضي لتلقى الرعاية الطبية".

وأضاف أنه "تم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه في الرعاية المركزة نظرا لأنه يعاني من فشل تتفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ورفض النقل إلى مستشفى العزل المخصص، ثم ساءت حالته وحدث اضطراب في درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس/آذار".

وأشار إلى أنه "على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى".

وأكد مجاهد، أنه "تم مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة وإمدادنا بالمعلومات"، لافتا إلى أن الحالة "لم تمكث في مصر سوى ٧ أيام فقط".

وقال مسؤولون، السبت، إن الفيروس رُصد لدى 45 شخصا منهم سياح أجانب بعدما وصلت السفينة إلى مدينة الأقصر. وحتى ذلك الحين كانت مصر قد أعلنت عن ثلاث حالات إصابة مؤكدة بالفيروس.

تونس

علق ديوان الإفتاء في تونس، يوم الاثنين، إجراءات اعتناق الإسلام توقيا من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الديوان في بيان إن تعليق إجراءات اعتناق الإسلام أو التثبيت عليه وقتيا، في نطاق الإحتياطات المتبعة لتجنب العدوى بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، الأحد، تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن الإصابة الثانية المؤكدة "مستوردة" وتعود لمواطن تونسي عمره 65 عاما، قدم من إيطاليا.

وأضافت الصحة أنه قد تم وضعه بوحدة العزل بقسم إستشفائي جامعي.

جدير بالذكر أن تونس أعلنت في 2 مارس تسجيل أول إصابة مؤكدة.