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نابلس: قرار بنقل 4 خطوط "سرفيس" خارج مجمع البلدية كإجراء وقائي من كورونا

الإثنين 09 مارس 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: قرار بنقل 4 خطوط "سرفيس" خارج مجمع البلدية كإجراء وقائي من كورونا


نابلس / سما /

 قررت وزارة النقل والمواصلات، نقل أربعة خطوط نقل "سرفيس" من مجمع بلدية نابلس الموجود في مركز المدينة إلى خارج المجمع، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الناطق باسم الوزارة موسى رحال، أن القرار الذي اتخذ بعد اجتماع مع لجنة الطوارئ يشمل خطوط كل من: رفيديا، المخفية، عسكر، بلاطة.

وأضاف أن هذه الخطوة وقائية احترازية ومؤقتة للتخفيف من حالة الاكتظاظ والتجمعات في المجمع، في ظل حالة الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة.

يشار الى أن خطي رفيديا والمخفية يشقان طريقيهما نحو المنطقة الغربية من المدينة، فيما يشق خطا عسكر وبلاطة طريقيهما نحو المنطقة الشرقية.

#نابلس #كورونا #النقل والموصلات #فلسطين

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