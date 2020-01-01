أسرى عيادة الرملة يهددون بخوض معركة الأمعاء الخاوية

غزة / سما/

هدد الأسرى المرضى، في عيادة سجن الرملة، بخوض إضراب مفتوح عن الطعام، خلال الأيام القادمة، رفضاً للإهمال المتعمد الذي يمارسه الاحتلال بحقهم.

وذكرت جمعية "واعد للأسرى" في رسالة إليها من المعتقلين أن "أجسادهم لم تعد تتحمل الأوجاع المميتة والأورام القاتلة، وأن ما تبقى من لحومهم وجلودهم لم يعد يستجيب والمسكنات التي أدمنها منذ سنوات".

وأضاف الأسرى، "نحن الأسرى المرضى في مسلخ الرملة، لم تعد أجسادنا تشبه البشر، نقتل صحياً ببطئ ونرى الموت يومياً بمئة شكل، نودع كل يوم صديقا لنا إلى القبر، كبسام السايح وسامي أبو دياك، وغداً سيسقط شهيد آخر حتى نموت جميعاً وكأننا بلا قيمة أو اعتبار".

وأوضح الأسرى أنه "خلال الأيام القادمة سنشرع بإضراب مفتوح عن الطعام لنحيا بكرامة أو نموت، ونحن نصرخ ليسمع وجع أجسادنا العالم المزيف بالديمقراطية وحقوق الانسان".

وكشف الأسرى أن الاحتلال حرمهم، خلال الفترة الأخيرة، من شراء 172 صنف طعام من "الكانتينا"، وفرض عليهم إجراءات تنكيلية أخرى.