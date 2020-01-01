  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإفراج عن القيادي حسام خضر بقرار رئاسي

الإثنين 09 مارس 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن القيادي حسام خضر بقرار رئاسي


نابلس / سما /

 أفرجت الأجهزة الأمنية، أمس الأحد، عن القيادي والنائب السابق حسام خضر، بقرار من الرئيس محمود عباس، بعد خمسة أيام من اعتقاله على خلفية منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأُفرج عن خضر من سجن بيتونيا، وكان من المقرر أن يعرض على المحكمة، لكن لم يتم إحضاره، ليتم الافراج عنه بقرار رئاسي.

واعتقلت قوة مشتركة من جهاز الأمن الوقائي والأجهزة الأمنية، القيادي خضر بعد مداهمة منزله بمخيم بلاطة شرقي نابلس، منتصف ليلة الخميس الماضي.

وكان نواب وأكاديميون وأصحاب رأي، قد وقعوا قبل أيام على عريضة موجهة للرئيس، عبروا فيها عن رفضهم لاعتقال خضر، وطالبوا بالإفراج عنه.

#حسام خضر #الاجهزة الامنية #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

وزير المالية يصدر مجموعة قرارات لمواجهة فيروس "كورونا".. منها إعفاء الموظفة الأم

اسرائيل تدرس إغلاق جميع المعابر الحدودية وفرض الحجر الصحي على جميع العائدين!

رئيس الوزراء: تقديراتنا تشير لإمكانية اتساع انتشار "كورونا" وزيادة رقعة المصابين فيه

فيديو وصور ::مستشفى ووهان ينهي أعماله ويغلق رسميا

صاحب أغنية "بنت الجيران" يرد على المتحدث باسم جيش الاحتلال!

الناصرة: القائمة المشتركة لم تقرر بعد التوصية لغانتس..وتحدد شروطها!

اطلاق سراح القيادي بحركة فتح حسام خضر بأوامر من الرئاسة

الأخبار الرئيسية

هآرتس: المستوى السياسي الإسرائيلي يتسبب في زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا

محدث : 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم وإصابة واحدة في طولكرم يرفع العدد إلى 26

اشتية : نتوقع ارتفاع الاصابات بـ"كورونا" وننسق مع الاردن لاغلاق الجسور

l

مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية يكشف معلومة غريبة حول أحد ضحايا كورونا

860x484 (4)

شهيدان جديدان متاثران بجراحهما في حريق النصيران والعدد يرتفع الى 13 شهيدا