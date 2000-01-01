الجيش الإسرائيلي يمنع عودة الجنود العائدين من الخارج للخدمة

القدس المحتلة / سما /

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بعدم عودة أي جندي إسرائيلي يعود من الخارج إلى الخدمة في صفوف الجيش.



وذكرت القناة 7 العبرية، أنه وفقًا لقرار رئيس الأركان، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هادي زيلبرمان، إن كل جندي عاد من كل جهة في العالم بما في ذلك دول بلا قيود، لن يدخل العزلة ولكنه لن يعود إلى الخدمة في الجيش الإسرائيلي.



وأوضحت القناة أن هناك حوالي 2000 جندي في عزلة منزلية، معظمهم عادوا من إجازات خاصة في الخارج ، وقد أتم حوالي 300 جندي منهم فترات العزل وعادوا إلى وحداتهم في الجيش.