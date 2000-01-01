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الجيش الإسرائيلي يمنع عودة الجنود العائدين من الخارج للخدمة

الإثنين 09 مارس 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يمنع عودة الجنود العائدين من الخارج للخدمة


القدس المحتلة / سما /

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بعدم عودة أي جندي إسرائيلي يعود من الخارج إلى الخدمة في صفوف الجيش.
 
وذكرت القناة 7 العبرية، أنه وفقًا لقرار رئيس الأركان، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هادي زيلبرمان، إن كل جندي عاد من كل جهة في العالم بما في ذلك دول بلا قيود، لن يدخل العزلة ولكنه لن يعود إلى الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
 
وأوضحت القناة أن هناك حوالي 2000 جندي في عزلة منزلية، معظمهم عادوا من إجازات خاصة في الخارج ، وقد أتم حوالي 300 جندي منهم فترات العزل وعادوا إلى وحداتهم في الجيش.

#الجيش الاسرائيلي #افيف كوخافي #كورونا

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