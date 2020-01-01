غزة: نقابة الأطباء تكرم الأطباء العاملين في مشروع رعاية جرحى مسيرات العودة

غزة / سما/

كرمت نقابة أطباء فلسطين بالمحافظات الجنوبية الأطباء العاملين المشاركين في مشروع لرعاية ومتابعة وتقديم الخدمات الصحية لجرحى مسيرات العودة الكبرى وبتمويل من جمعية المنتدى الطبي الفلسطيني.

وحضر حفل التكريم نقيب الأطباء د. فضل نعيم وأعضاء مجلس إدارة النقابة والمنتدى الطبي الفلسطيني، الأطباء المكرمين .

وأشاد الدكتور فضل نعيم خلال الحفل بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية خلال مسيرات العودة، مؤكداً على حرص النقابة في دعم الطواقم الطبية في قطاع غزة.

وذكر نعيم أن هذا الحفل يأتي كلمسة وفاء وشكر وعرفان لجهود الطواقم الطبية و تقديراً لعملهم الإنساني في إنقاذ وإسعاف المصابين و رعاية الجرحى والمصابين في مسيرات العودة وكسر الحصار .

وقد استفاد من هذا المشروع الذي تم تنفيذه في عدد من المستشفيات الاهلية الآلاف من المصابين والجرحى حيث تم تقديم خدمات طبية مختلفة لهم مثل العمليات الجراحية والمتابعة للجروح والعلاج الطبيعي وتوزيع الأدوية وتخفيف المعاناة من خلال التنسيق مع المؤسسات المختلفة التي تقوم برعاية الجرحى لتحسين امكانية الوصول لأفضل الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.

وقد شكر نقيب الأطباء د. فضل نعيم الزملاء الذين شاركوا في هذا المشروع على جهودهم الهامة في خدمة جرحي مسيرات العودة خلال العامين الماضيين وتمنى الجرحى الشفاء العاجل وان يمن الله تعالى على وطننا بالأمن والأمان ويحقق آمال شعبنا الفلسطيني بالحرية والكرامة.