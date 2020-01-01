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نتنياهو يبحث مع قادة أوروبيين مواجهة تحديات فايروس "كورونا"

الإثنين 09 مارس 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يبحث مع قادة أوروبيين مواجهة تحديات فايروس "كورونا"


القدس المحتلة / سما /

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثة عبر الفيديو مع قادة أوروبيين وعرض عليهم التعاون سوياً لموجهة تحديات فايروس كورونا.
 
وذكرت القناة 7 العبرية، أن نتنياهو اقترح على القادة الأوروبيين تطهير المطارات والطائرات في العالم لمنع تفشي فايروس كورونا.
 
وأوضحت أن القادة من دول قبرص وإيطاليا وبلغاريا وهنغاريا وكرواتيا ورومانيا.
 
وقال نتنياهو: "اعتقد أننا نستطيع مساعدة بلادنا ومساعدة بعضنا البعض من خلال تبادل المعلومات وتنسيق بعض الأنشطة، والوقت حاسم".
 
وأضاف: "يجب أن يكون هناك جهداً عالمياً والعثور على لقاح ضد الفايروس".
 
وأشار إلى أن الرحلات الجوية قد تتوقف بعد وجود قيود إثر تفشي الفايروس، واقترح عليهم تخصيص وإنشاء مطارات آمنة ونظيفة ومعقمة لأغراض الرحلات الجوية>

#اسرائيل #كورونا #نتنياهو #قادة أوروبيين #فيروس كورونا

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