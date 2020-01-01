  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

كورونا : انهيار سوق الأسهم السعودية وإيقاف التداول في بورصة الكويت

الإثنين 09 مارس 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا : انهيار سوق الأسهم السعودية وإيقاف التداول في بورصة الكويت


الرياض /وكالات/

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الاثنين، بأكثر من 400 نقطة وبنسبة 6.5 % وتوقف عند 6407 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 سنوات.

وشهدت جلسة التداول تراجعا شبه جماعي للأسهم يتقدمها كل من "سابك" و"مصرف الراجحي" و"الأهلي التجاري"، فيما تم تداول سهم "أرامكو السعودية" عند 28.10 ريال (- 6 %).

وشهدت بورصة الكويت للأوراق المالية إيقاف التداول للمرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة عقب تجاوز الخسائر نسبة الـ10 %.

ويأتي انخفاض مؤشر السوق متأثرا بالهبوط الحاد في أسعار النفط بعد فشل منظمة "أوبك" وروسيا في الاتفاق على تعميق خفض الإنتاج، فيما تتزايد المخاوف من حدة انتشار فيروس كورونا عالميا.

#اسهم #الخليج #كورونا #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

ما حقيقة الفيديو المتداول لصدام حسين يتحدث فيه عن "كورونا"؟

وزير المالية يصدر مجموعة قرارات لمواجهة فيروس "كورونا".. منها إعفاء الموظفة الأم

اسرائيل تدرس إغلاق جميع المعابر الحدودية وفرض الحجر الصحي على جميع العائدين!

كورونا: نتنياهو يمارس ضغوط على الصحة الاسرائيلية ويمنع تعليمات تحسبا من المس بعلاقاته مع ترامب!

تل ابيب : 5 قرارات جديدة في اسرائيل لمواجهة كورونا

رئيس الوزراء: تقديراتنا تشير لإمكانية اتساع انتشار "كورونا" وزيادة رقعة المصابين فيه

فيديو وصور ::مستشفى ووهان ينهي أعماله ويغلق رسميا

الأخبار الرئيسية

محدث : 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم وإصابة واحدة في طولكرم يرفع العدد إلى 26

اشتية : نتوقع ارتفاع الاصابات بـ"كورونا" وننسق مع الاردن لاغلاق الجسور

l

مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية يكشف معلومة غريبة حول أحد ضحايا كورونا

860x484 (4)

شهيدان جديدان متاثران بجراحهما في حريق النصيران والعدد يرتفع الى 13 شهيدا

اعتراف إسرائيلي بوجود إشكاليات تعيق ضرب أهداف حماس في غزة