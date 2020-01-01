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بيان صادر عن مجلس جامعة بيرزيت بخصوص حالة الطوارئ

الإثنين 09 مارس 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان صادر عن مجلس جامعة بيرزيت بخصوص حالة الطوارئ


رام الله / سما /

اجتمع مجلس جامعة بيرزيت، اليوم الإثنين، لتدارس الظروف الناتجة عن إغلاق الجامعة بناءً على قرارات الحكومة للحد من انتشار فايروس كورونا، وخلال الجلسة الطارئة قرر المجلس ما يلي:

1. استمرار الالتزام بتعليمات الحكومة والجهات المختصة فيما يتعلق بوقف العمل، وتجميد النشاطات الأكاديمية والإدارية داخل الحرم الجامعي.

2. ستعتمد الجامعة مبدأ العمل الأكاديمي والإداري عن بُعد.

3. ستعتمد الجامعة أسلوب التعليم والتعلم الإلكتروني لمتابعة المسيرة الأكاديمية، وستوفر التدريب والإمكانات والدعم الفني المناسب للإقلاع بالعملية.

4. تطلب إدارة الجامعة من الأساتذة والطلبة أخذ موضوع التعليم والتعلم الإلكتروني على محمل الجد، حيث لن يتم تمديد الفصل بما يضر بالدورة الصيفية، وسيتم تكثيف التدريس بعد العودة للدوام وإطالة يوم العمل، وربما استخدام أيام العطل للتدريس.

هذا، ويطلب المجلس من مجتمع الجامعة التواصل مع العمداء ونواب الرئيس المعنيين من خلال رتاج أو البريد الإلكتروني للاستفسار عن أية أمور.

#جامعة بيرزيت #فيروس كورونا

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