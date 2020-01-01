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الاحتلال: لا ننوي فرض اغلاق على الضفة الغربية بسبب الكورونا

الإثنين 09 مارس 2020 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: لا ننوي فرض اغلاق على الضفة الغربية بسبب الكورونا


القدس المحتلة / سما /

قال ما يسمى "رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، غسان عليان، قوله إن قيادة الجيش لا تنوي في هذه المرحلة فرض اغلاق شامل على الضفة الغربية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف " أن الاغلاق المفروض حاليا على الضفة الغربية تم بسبب حلول عيد "المساخر" لدى الشعب اليهودي وأنه سيستمر أربعة أيام.

وأكد أن السلطات الإسرائيلية تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية خشية تفشي الفيروس وأن التعاون بين الجانبين في هذا الصدد تعزز مؤخرا مشددا على أن التصدي للمرض المعدي هو من مصلحة الجانبين".

#الاحتلال #اغلاق #فيروس كورونا #الضفة

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