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وزارة الصحة: الوضع الصحي للمصابين بكورونا مستقر

الإثنين 09 مارس 2020 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: الوضع الصحي للمصابين بكورونا مستقر


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة في تقريرها، اليوم الإثنين، أن الحالة الصحية لجميع المصابين بفيروس كورونا مستقرة، مشيرةً إلى أن عدد المصابين بالفيروس 20 وجميعهم من بيت لحم.

وبينت في تقريرها، أنه تم إجراء 964 فحصًا لعينات مشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-19 من المحافظات الشمالية والجنوبية، وذلك في مختبر الصحة العامة المركزي، منذ 2020/1/20 وكانت جميعها سلبية (أي غير مصابة)، باستثناء الحالات العشرين المذكورة، والتي تم رصدها وتسجيلها في بيت لحم.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الحالات الموجودة حاليا في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية بلغ 13 حالة، إضافة إلى حالتين في الحجر الخاص بمعبر رفح.

وعدد الحالات الموجودة حاليا في الحجر الصحي المنزلي بلغ 2618 حالة، بينهم 2500 حالة في بيت لحم ممن خالطوا المصابين، و118 في بقية المحافظات.

#الصحة #بيت لحم #فيروس كورونا

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