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طهران تفرج عن نحو 70 ألف سجين بسبب فيروس "كورونا"

الإثنين 09 مارس 2020 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تفرج عن نحو 70 ألف سجين بسبب فيروس "كورونا"


طهران /وكالات /

قال رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، إنه تم الإفراج عن نحو 70 ألف سجين بسبب تفشي فيروس "كورونا" في البلاد.

ونقل موقع "ميزان" الإخباري التابع للسلطة القضائية عن إبراهيم رئيسي قوله إن "الإفراج عن السجناء سيستمر ما دام لا يمثل خطرا على الأمن في المجتمع".

ولم يحدد رئيسي ما إذا كان سيتم إعادة هؤلاء السجناء إلى السجن فيما بعد.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 194 شخصا، بعد تسجيل 49 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 6566 حالة.

المصدر: وكالات

#ايران #كورونا #سجناء

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