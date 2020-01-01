محدث : 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم وإصابة واحدة في طولكرم يرفع العدد إلى 26

رام الله /سما/

قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خمس منها في بيت لحم، وواحدة في منطقة ارتاح في طولكرم.

وبذلك يرتفع عدد الاصابات بالفيروس في فلسطين إلى 26 إصابة.

وأضاف ملحم إن هناك 137 حالة قيد الفحص بانتظار اعلان نتائجها.

ولفت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للحجر المنزلي في بيت لحم ارتفع إلى 2500، إضافة إلى 118 في مختلف المحافظات، و13 في حجر أريحا من القادمين من الخارج.وبين أن هناك 64 سائحا، منهم 14 سائح أميركي ثبت عدم إصابتهم بالفيروس، و49 سائحا هولنديا، وسائح إسباني من أصل فلسطيني، سيغادرون جميعهم اليوم.

ودعا ملحم إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الأجهزة الأمنية والتقيد بالحجر المنزلي، مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذ بحق كل من ينشر الشائعات وأنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

من جهته، قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، إن جميع المصابين بحالة صحية جيدة ولا يعانون من أية اعراض، مؤكدا أن هناك طبيب متواجد على مدار الساعة، ويتغير كل 12 ساعة.

وبخصوص الإقبال الشديد من قبل المواطنين على إجراء الفحوصات المخبرية الخاصة بـ"كورونا"، أوضح الشخرة أن الفحوصات تجري لحالات معينة، وأن الصحة تتبع بروتوكول منظمة الصحة العالمية في هذا المجال، داعيا المواطنين إلى عدم الهلع.

