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الأسيرة أنسام شواهنة من قلقيلية تدخل عامها الخامس والأخير في الاعتقال

الإثنين 09 مارس 2020 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

دخلت الأسيرة أنسام شواهنة (22 عاماً) من قلقيلية عامها الخامس والأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير أن الأسيرة شواهنة اعتقلت في تاريخ التاسع من آذار/مارس عام 2016، أثناء عودتها من الجامعة، حيث كانت قد بدأت السنة الأولى من دراستها الجامعية، وحكم عليها الاحتلال بالسّجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى عامين و(18) شهراً وقف تنفيذ لمدة (5) سنوات.

ولفت نادي الأسير إلى أن عائلة الأسيرة شواهنة عانت طوال السنوات الماضية من الحرمان من الزيارة لذرائع أمنية، وتحديداً الثلاث سنوات الأولى التي تمكنت خلالها من زيارتها خمس مرات فقط.

#أنسام شواهنة #نادي الأسير

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