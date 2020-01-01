وزير الخارجية الليتواني: التعاون الاقتصادي مع الامارات يشهد نموًا بنسبة 50%

ابو ظبي/سما/

أعرب معالي ليناس لينكيفيشيوس وزير خارجية ليتوانيا عن أمله في تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات،

وذكر ان دولة الامارات تعتبر من اكثر دول الشرق الاوسط تطوراً ونرغب في تعزيز التعاون الاقتصادي معها وجلب المزيد من الاستثمارات الاماراتية في المجالات الصناعية والزراعية .

وأشاد بنتائج المحادثات التي أجراها امس مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .

ووصف مشاركة بلاده في معرض إكسبو 2020 الدولي بدبي في اكتوبر من هذا العام بانها اهم حدث ثقافي وسياحي وتعليمي لبلاده , مؤكدا ان جمهورية ليتوانيا تسعى من خلال مشاركتها في اكسبو دبي 2020 اطلاع شعب الامارات ومنطقة الخليج والشرق الاوسط والعالم على حضارة ليتوانيا وثقافتها ومدى التقدم الذي احرزته في العلوم والتكنولوجيا والحفاظ على البيئة والتعليم وتقنية المعلومات .

وذكر في تصريح خاص ل " آيريس ميديا " في ابوظبي , بأن هنالك العديد من علاقات التعاون التي تربط ما بين الإمارات وليتوانيا على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مشيراً الى التعاون الوثيق في مجال الحلول التقنية وأنظمة الدفاع الرقمية.

وتوقع معاليه أن تشهد علاقات التعاون الاقتصادي الإماراتي الليتواني الحالية نموًا بنسبة 50%، خلال المرحلة المقبلة ,

وقال بأنه يتطلع قدمًا إلى زيادة معدل الاستثمارات الإماراتية في ليتوانيا انطلاقًا من ثقة دولة الإمارات بمتانة الاقتصاد الليتواني وسعة الشركات الليتوانية ومستقبلها.

وأوضح وزير الخارجية الليتواني أن كلتا الدولتين تسعيان إلى تعزيز علاقات التعاون المتبادل فيما بينهما، وقال: "يتجلى التزامنا بتعزيز العلاقات الثنائية بافتتاح السفارة الليتوانية في أبوظبي. كذلك فقد عملت كلتا الدولتين على تأسيس روابط ثقافية متينة، حيث تعتزم ليتوانيا القيام بالعديد من الانشطة الثقافية والمبادرات المشتركة باعتبار الثقافة هي جسر للتقارب بين شعبي البلدين الصديقين.

واعرب السيد لينكيفيسيوس عن امله بأن يتم توسيع نطاق التبادل التجاري ما بين الدولتين بقوله" هنالك مشاورات بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون في مجالات السياحة والموارد الطبيعية والعلوم الحياتية .

كما اعرب عن امله في افتتاح خط جوي مباشر مابين دولة الامارات وليتوانيا لتنشيط حركة السياحة والتبادل التجاري .

انتهى