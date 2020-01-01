  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

وزير الخارجية الليتواني: التعاون الاقتصادي مع الامارات يشهد نموًا بنسبة 50%

الإثنين 09 مارس 2020 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الليتواني: التعاون الاقتصادي مع الامارات يشهد نموًا بنسبة 50%


ابو ظبي/سما/

 

أعرب معالي ليناس لينكيفيشيوس وزير خارجية ليتوانيا عن أمله في  تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات،

وذكر ان دولة الامارات تعتبر من اكثر دول الشرق الاوسط تطوراً ونرغب في تعزيز التعاون الاقتصادي معها وجلب المزيد من الاستثمارات الاماراتية في المجالات الصناعية والزراعية .

وأشاد بنتائج المحادثات التي أجراها امس مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .

 

ووصف مشاركة بلاده  في معرض إكسبو 2020 الدولي بدبي في اكتوبر من هذا العام بانها اهم حدث ثقافي وسياحي وتعليمي لبلاده , مؤكدا ان جمهورية ليتوانيا تسعى من خلال مشاركتها في اكسبو دبي 2020 اطلاع شعب الامارات ومنطقة الخليج والشرق الاوسط والعالم على حضارة ليتوانيا وثقافتها ومدى التقدم الذي احرزته في العلوم والتكنولوجيا والحفاظ على البيئة والتعليم وتقنية المعلومات .

 

وذكر في تصريح خاص ل " آيريس ميديا " في ابوظبي , بأن هنالك العديد من علاقات التعاون التي تربط ما بين الإمارات وليتوانيا على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مشيراً الى التعاون الوثيق في مجال الحلول التقنية وأنظمة الدفاع الرقمية.

وتوقع معاليه أن تشهد علاقات التعاون الاقتصادي الإماراتي الليتواني الحالية نموًا بنسبة 50%، خلال المرحلة المقبلة ,

وقال بأنه يتطلع قدمًا إلى زيادة معدل الاستثمارات الإماراتية في ليتوانيا انطلاقًا من ثقة دولة الإمارات بمتانة الاقتصاد الليتواني وسعة الشركات الليتوانية ومستقبلها.

وأوضح وزير الخارجية الليتواني أن كلتا الدولتين تسعيان إلى تعزيز علاقات التعاون المتبادل فيما بينهما، وقال: "يتجلى التزامنا بتعزيز العلاقات الثنائية بافتتاح السفارة الليتوانية في أبوظبي. كذلك فقد عملت كلتا الدولتين على تأسيس روابط ثقافية متينة، حيث تعتزم ليتوانيا القيام بالعديد من الانشطة الثقافية والمبادرات المشتركة باعتبار الثقافة هي جسر للتقارب بين شعبي البلدين الصديقين.

واعرب السيد لينكيفيسيوس عن امله بأن يتم توسيع نطاق التبادل التجاري ما بين الدولتين بقوله" هنالك مشاورات بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون في مجالات السياحة والموارد الطبيعية والعلوم الحياتية .

كما اعرب عن امله في افتتاح خط جوي مباشر مابين دولة الامارات وليتوانيا لتنشيط حركة السياحة والتبادل التجاري .

 

انتهى

 

 

 

 

 

 

الأكثر قراءة اليوم

ما حقيقة الفيديو المتداول لصدام حسين يتحدث فيه عن "كورونا"؟

وزير المالية يصدر مجموعة قرارات لمواجهة فيروس "كورونا".. منها إعفاء الموظفة الأم

اسرائيل تدرس إغلاق جميع المعابر الحدودية وفرض الحجر الصحي على جميع العائدين!

كورونا: نتنياهو يمارس ضغوط على الصحة الاسرائيلية ويمنع تعليمات تحسبا من المس بعلاقاته مع ترامب!

تل ابيب : 5 قرارات جديدة في اسرائيل لمواجهة كورونا

رئيس الوزراء: تقديراتنا تشير لإمكانية اتساع انتشار "كورونا" وزيادة رقعة المصابين فيه

فيديو وصور ::مستشفى ووهان ينهي أعماله ويغلق رسميا

الأخبار الرئيسية

محدث : 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم وإصابة واحدة في طولكرم يرفع العدد إلى 26

اشتية : نتوقع ارتفاع الاصابات بـ"كورونا" وننسق مع الاردن لاغلاق الجسور

l

مسؤول سابق في الاستخبارات الإسرائيلية يكشف معلومة غريبة حول أحد ضحايا كورونا

860x484 (4)

شهيدان جديدان متاثران بجراحهما في حريق النصيران والعدد يرتفع الى 13 شهيدا

اعتراف إسرائيلي بوجود إشكاليات تعيق ضرب أهداف حماس في غزة