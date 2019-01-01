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إدارة سجون الاحتلال تعزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لـ"فتح"

الإثنين 09 مارس 2020 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال نادي الأسير اليوم الإثنين، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت وعزلت أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة فتح في سجن "ريمون".

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الأسرى المعزولين هم: عمر خرواط وهو محكوم بالسّجن المؤبد و(18) عاماً، وأسامة محمد سعيد المحكوم بالسّجن المؤبد و(19) عاماً، وحاتم صادق القواسمة محكوم بالسّجن المؤبد و(18) عاماً، وجميعهم من الخليل، إضافة إلى الأسير إبراهيم عبد الحي من نابلس وهو محكوم بالسّجن المؤبد (9) مرات و(90) عاماً.

وأوضح نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من عمليات القمع بحق الأسرى تحديداً منذ مطلع العام المنصرم 2019، الذي شهد أعنف عمليات القمع، وواصلت هذا العام عمليات القمع عبر الاقتحامات والتفتيشات المتكررة، والنقل والعزل.

 
#سجون الاحتلال #فتح #ريمون

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