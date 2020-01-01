قطر تغلق المدارس والجامعات حتى إشعار آخر للحد من انتشار كورونا

الدوحة/وكالات/

أعلنت قطر اليوم الاثنين تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك للحد من انتشار كورونا.

ووفقا لبيان لمكتب الاتصال الحكومي القطري، فقد "تقرر تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب في دولة قطر اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19-)، حرصا على سلامة الطلاب في كافة الهيئات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة".

وحثت وزارة الصحة العامة القطرية جميع المواطنين والمقيمين على تجنب التجمعات في الأماكن العامة وإرجاء السفر في الوقت الراهن إلا للضرورة، وتطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من العدوى.

