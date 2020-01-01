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ننسق مع الاردن لاغلاق الجسور

اشتية : تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم و نتوقع ارتفاع الاصابات

الإثنين 09 مارس 2020 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية : تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم و نتوقع ارتفاع الاصابات


رام الله / سما /

صرح الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم بانه تم تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم في بيت لحم ليرتفع العدد الى 20.

واضاف "يجري فحص ١٣٧ عينة جديدة، توقعاتنا بازدياد الإصابات مع مرور الوقت مشيرا الى ان المستشفى الجديد في بيت لحم اصبح معدا بشكل كامل للتعامل مع الحالات أصبح جاهزا الآن.

وتابع قائلا" هناك تنسيق مع الاردن لإغلاق الجسور قريبا، وهذا تنبيه مسبق لمن هو مضطر للعودة للوطن أو الخروج".

وجاء ذلك خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الإثنين، في رام الله.

وبين اشتيه أنه جرى اجتماع أمس، مع المستشفيات الأهلية والخاصة، مؤكدًا أن مدراء المستشفيات أبدوا استعدادهم للمساعدة إذا اقتضت الحاجة.

وأضاف رئيس الحكومة أنه تم طلب من كل محافظ، أن يقوم بتحضير مكان للحجر الصحي.

وأشار اشتيه إلى أنه قام بجولة لبعض الأماكن ولم يرَ أي ارتفاع للأسعار، مؤكدًا أن وزارة الاقتصاد تتابع الموضوع وأن التجار على مسؤولية عالية من أجل أن لا يتم ابتزاز اللحظة.

#فيروس كورونا #بيت لحم

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