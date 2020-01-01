فيديو.. رد غير متوقع من عمرو عبد الجليل.. أنا إنسان "تافه"

وكالات / سما /

أحرج الفنان المصري عمرو عبد الجليل، أحد المراسلين بعد سؤاله عن رأيه في أهمية مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قائلا برد كوميدي وغير متوقع: “أنت بتسأل أسئلة أكبر من دماغي وأنا إنسان تافه”.

وقال عبد الجليل في حديثه لمراسل قناة “TEN” على هامش المهرجان: “ما تحملنيش أكتر من طاقتي وتفكيري.. أنا عزموني في المهرجان وقالوا لي هتتكرم.. أنت بسؤالك هتخليني أتكرع بقى”.

وتستمر فعاليات وعروض مهرجان الأَقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة المقامة حاليا بمدينة الأقصر، وتستمر حتى الثاني عشر من شهر مارس الجاري.

ويذكر أن عمرو عبد الجليل بدأ تصوير فيلمه الجديد “السقوط في حلم سوسن”، ومن المقرر أن يستكمل التصوير بعد شهر رمضان المقبل، كما انضم عمرو عبد الجليل إلى أسرة فيلم “الحارث” إلى جانب أحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس، وأسماء جلال، وعلي الطيب، ونجوم آخرين سيتم الإعلان عنهم لاحقا.