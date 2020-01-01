الأوقاف تبدأ بتعقيم كافة المساجد والمرافق التابعة لها في فلسطين

رام الله / سما /

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب، اليوم الاثنين، إن الوزارة باشرت بعملية تعقيم كافة المساجد والمرافق التابعة لها بمختلف المحافظات، كاجراء وقائي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أبو الرب في بيان صحفي، أنه تم التعميم على جميع مديريات الأوقاف بمختلف المحافظات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة للبدء بتعقيم كافة المساجد، اضافة الى انتداب أطباء من الصحة للحديث عن الفيروس في درس الجمعة بالمساجد المركزية.

وذكر بتعميم الاوقاف السابق المتعلق بعدم الإطالة بخطب الجمعة والصلوات وفي الدروس الوعظية قدر الإمكان ودعوة كبار السن ومن يعاني من أمراض مزمنة وسعال وارتفاع درجات الحرارة الصلاة في البيوت وعدم الذهاب لصلاة الجمعة والجماعة .