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صاحب أغنية "بنت الجيران" يرد على المتحدث باسم جيش الاحتلال!

الإثنين 09 مارس 2020 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صاحب أغنية "بنت الجيران" يرد على المتحدث باسم جيش الاحتلال!


وكالات / سما /

رد الفنان المصري، عمر كمال، مغني المهرجان الشعبي "بنت الجيران"، على تغريدة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

ونشر كمال رسالة جديدة على حسابه الرسمي على "الفيسبوك"، تعليقا على تغريدة أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، التي أشاد فيها بأغنية "بين الجيران"، واصفا إياها بـ"الإبداع".

وقال الفنان المصري، عمر كمال: "مش عاوزينك تسمعنا".

وسبق أن نشر المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول الأغنية المصرية التي اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي "بنت الجيران"، والتي سببت ضجة كبيرة حولها في مصر.

وقال أدرعي: "بنت الجيران... الأغنية المصرية الّتي اجتاحت المنطقة... إبداع حسن شاكوش وعمر كمال".

وسأل أدرعي في تغريدته عن الأغنية التي وصفها بـ"الإبداع"، عن رأي متابعيه بها، باللهجة المصرية، وما إذا كانوا قد شاهدوها في حفل استاد القاهرة؟

#بنت الجيران #جيش الاحتلال

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