اليابان تطور جهازا للعثور على الأشباح

وكالات / سما /

أعلنت شركة " صوليد ألايانس" (SolidAlliance) اليابانية عن جهازها الجديد للبحث عن الأشباح، الذي أطلقت عليه اسم (GhostRadar)، حيث يصل سعره إلى 185 دولار.

ويشار إلى أن موظفي الشركة يعملون على تطوير ذواكر متعددة المهام، وهذه المرة تم تطوير الجهاز بسعة 128 و 521 ميغابايت.

ووفقا لمؤسس الشركة، كيندزيبرو نايتو، فإن الجهاز يتمتع بقدرة خاصة على التعرف على الكائنات من العوالم الأخرى (الأشباح).

وأضاف أنه يمكن العثور على الأشباح من خلال حدوث تغيرات في المجال المغناطيسي أو البيئة المحيطة، حيث يبدأ الجهاز في الوميض بنشاط، ومن ثم كل شيء يعتمد على الشخص نفسه وردة فعله، وفق موقع "وان".

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تطور فيها الشركة تصميما استثائيا لأجهزتها، حيث طورت أجهزة تشبه البط وطعام السوشي.