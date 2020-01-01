4 مزايا بخرائط جوجل لا يعرفها الكثير

وكالات / سما /

تعد خدمة خرائط جوجل واحدة من أكثر خدمات جوجل التي يعتمد عليها المستخدمين، خاصة مع ما توفره من مميزات ودقة عالية، فضلا عن كونها توفير الكثير من المساعدة بما يتجاوز توفير الخرائط للتنقل فقط، إذ إنها تضم العديد من الميزات والأدوات القوية، وفيما يلى أبرزها كما يلى:-

- معرفة أفضل المطاعم

يتيح تطبيق خرائط جوجل للمستخدمين استعراض مراجعات العملاء لبعض الأماكن ما ومعرفة مدى جودته، بحيث يمكنك الحصول على فكرة جيدة عن أنواع الخيارات المتوفرة في وجهتهم، فيما تعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا كانت وجهتهم عبارة عن مطعم أو فندق، إذ تساعد معاينة خيارات القائمة والأسعار، بالإضافة إلى المراجعات الفردية للمستخدمين على اتخاذ قرار بالذهاب أو عدمه.

- عمليات الحجز

تتيح خرائط جوجل في بعض المناطق إمكانية حجز طاولة داخل أحد المطاعم مباشرة من تطبيق Google Maps بدون الخروج منه، وإذا كنت تفضل تناول الطعام في المنزل، يمكن أيضًا الطلب من داخل التطبيق.

- معرفة زمن الوصول

يمكن للمستخدمين الإعتماد على خرائط جوجل لمعرفة المدة الزمنية التي يمكن أن تستغرقها الرحلة، فضلا عن معرضة مدة الإنتظار داخل بعض الأماكن مثل وقت الانتظار فى مكتب الطبيب، أو متجر البقالة، أو لإنجاز بعض المعاملات الحكومية، وذلك من خلال ميزة Popular times.

- معرفة أرقام الهواتف

إذا احتجت إلى معرفة موعد فتح أحد المتاجر أو المكاتب أو إغلاقه، أو كنت بحاجة إلى الاتصال بالمكان وليس لديك الرقم، أو احتجت إلى الرمز البريدي للشركة، انتقل مباشرة إلى Google Maps للحصول على هذه الإجابات.