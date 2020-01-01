التخلص من آلام اللثة بطرق بسيطة

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ألم اللثة هو مشكلة مزعجة تحدث لعدة أسباب يمكن أن يكون سببها شيء بسيط مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة ، أو الإصابة بقرح ، أو ارتداء أطقم الأسنان، بالنسبة للنساء ، قد يكون سببها التغيرات الهرمونية أو الحمل أو انقطاع الطمث ، ويمكن أن يحدث في وقت قريب من الدورة الشهرية.

في أوقات أخرى ، قد يكون ألم اللثة علامة على وجود مشكلة أكثر خطورة على صحة الفم مثل مرض القلاع أو التهاب اللثة وفقا لما ذكره موقع heathline.

وهناك علاجات منزلية يمكن القيام بها لتخفيف ألم اللثة بسرعة.

إذا كانت أعراضك الوحيدة هي ألم اللثة ، فجرب هذه العلاجات في المنزل:

1- شطف المياه المالحة

قم بتسخين كوب واحد من الماء على الموقد وليس الغليان دافئ فقط واسكب كوبًا باردًا، أضف 1 ملعقة صغيرة. الملح إلى الماء الدافئ وتخلط جيدا، اغسل الخليط في فمك ، ثم بصقه عند الانتهاء (لا تبتلع)، سوف يساعد الملح في منع نمو البكتيريا في فمك ويقلل من البكتيريا الموجودة في اللثة ، والتي قد تسبب التورم، اغسل فمك بالماء المالح الدافئ مرتين في اليوم على الأقل حتى ينحسر التورم.

2. كمادات

حاول إما كمادات ساخنه أو بارده للمساعدة في تخفيف الألم.

لكمادات ساخنه يتم تسخين المياه إلى درجة حرارة مقبولة وليس الغليان انقع قطعة قماش نظيفة في الماء الساخن ، ثم اخفض الفائض، اضغط برفق على قطعة قماش دافئة ورطبة على وجهك بالقرب من المنطقة التي يحدث فيها ألم اللثة وليس مباشرة إلى اللثه.

لعمل كمادات باردة لف كيس ثلج بقطعة قماش نظيفة وتطبيقه بنفس الطريقة السابقه مع الكمادات الساخنة، استخدم أيًا من الطريقتين حتى يخف الألم ، أو قم بالتناوب بين الساخن والبارد إلى أن يتلاشى أي تورم أو التهاب.

3- كمادات الأعشاب

يمكن تحويل بعض الأعشاب والتوابل إلى علاجات منزلية لعلاج التهاب اللثة والألم مثل مسحوق القرنفل فهو مسكن للألم، لقد تم استخدامها كمسكنات بديلة للألم عن طريق الفم لفترة طويلة بالإضافة إلى الكرم يساعد في علاج الالتهابات.

لاستخدام هذا العلاج ، امزج مسحوق الأعشاب التي ترغب فيها مع القليل من الماء الدافئ حتى يصبح لديك عجينة، ضع العجينة مباشرة على اللثة حتى تنحسر الآلام ، ثم اشطف فمك بالماء.

5- أكياس الشاي

خذ كيسًا جديدًا من الشاي وحركه في الماء المغلي لمدة تصل إلى 5 دقائق ، كما تفعل لصنع الشاي. عندما تكون كيس الشاي باردًا بما يكفي للمس ، ضعه مباشرةً على اللثة المؤلمة لمدة 5 دقائق على الأقل، يمكن استخدام الشاي الأسود أو الشاي الأخضر أو أي شاي يحتوي على عشب مضاد للالتهابات مثل الزنجبيل والبابونج من الأمثلة الشائعة، فسوف تهدأ الأعشاب المضادة للالتهابات.