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رونالدو يخطف الأضواء في زمن "الكورونا" بطريقة طريفة

الإثنين 09 مارس 2020 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يخطف الأضواء في زمن "الكورونا" بطريقة طريفة


وكالات / سما /

تعامل مهاجم نادي يوفنتوس، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بطريقة طريفة، مع إقامة مباريات الدوري الإيطالي بدون جمهور، بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وسادت العالم أجمع، بما فيه العالم الرياضي، لاعبين وإداريين، حالة من الهلع بسبب فيروس "كورونا" الذي انتشر وأخذ يتمدد ليطال الكثيرين في الآونة الأخيرة، وكانت قد اتخذت بالفعل العديد من الاتحادات الرياضية مجموعة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل، وكان من بينها الاتحاد الإيطالي الذي استقر على إقامة مباريات الدوري المحلي بدون جمهور.

ومع غياب الجماهير عن مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان التي أقيمت أمس الأحد لحساب الأسبوع الـ26 من الدوري الإيطالي، لم يجد رونالدو، خيارا آخر سوى السخرية من "فيروس كرورنا"، الذي تسبب في إقامة المباريات خلف الأبواب الموصدة.

فخلال وصول الحافلة الخاصة بفريق "السيدة العجوز" إلى ملعب المواجهة، ونزول اللاعبين، ظهر رونالدو وهو يمثل مشهدا كأنه يصافح الجماهير، رغم عدم وجود أي فرد خارج أسوار الملعب.

وانتهت المباراة بفوز رفاق رونالدو بهدفين دون رد، ليستعيد "اليوفي" صدارة "الكالتشيو"، بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة بفارق نقطة عن لاتسيو الذي تراجع لمركز الوصافة، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان (الثالث) عند 54 نقطة، وتبقى له مباراة مؤجلة.

#يوفنتوس #كريستيانو رونالدو #كورونا

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