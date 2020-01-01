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كورتوا يزيد متاعب ريال مدريد بتعرضه للإصابة

الإثنين 09 مارس 2020 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورتوا يزيد متاعب ريال مدريد بتعرضه للإصابة


وكالات / سما /

تعرض ريال مدريد لصدمة جديدة بإصابة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا خلال مباراة ريال بيتيس التي لعبت يوم أمس على ملعب بينتو فيامارين لحساب الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني.

وتلقى ريال مدريد هزيمة مدوية من بيتيس بهدفين مقابل هدف، وخسر صدارة الدوري الإسباني مجدداً لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة، وذلك بعد أن استعادها في الجولة الماضية بفوزه في الكلاسيكو بهدفين نظيفين.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، خرج كورتوا من الملعب وكان يعرج أثناء المشي، وبدا واضحاً عليه شعوره ببعض الآلام، الأمر الذي سيستدعي خضوعه للفحوصات الطبية اليوم الاثنين لتحديد نوعية الإصابة ومدة غيابه إن كان يحتاج لذلك.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الإصابة على الأغلب تتركز في عضلة المقربة التي تقع بين الحوض والفخذ، وسيتم الكشف عن التفاصيل بشكل أدق خلال الساعات المقبلة.

وأضاف التقرير أن زين الدين زيدان يشعر بالقلق من إمكانية غياب تيبو كورتوا عن مباراة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الاسبوع المقبل، لاسيما بعد تألقه الملفت في مباراة الذهاب وخلال الأشهر الماضية عموماً.

#كورتوا #ريال مدريد

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