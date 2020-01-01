بينيت يوافق على شق طريق يخدم مصالح "السيادة الإسرائيلية" على شرقي القدس

القدس المحتلة / سما /

وافق وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، على شق طريق خاص بالفلسطينيين في مناطق شرقي القدس والمعروفة "إسرائيليًا" باسم E1، وذلك ضمن سعي إدارته لعزل القدس عن الأحياء الفلسطينية.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المخطط يهدف لربط قرية "الزعيم" الفلسطينية الواقعة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"، بالقرى على الجانب الآخر من المنطقة "عناتا- حزما- الرام".

وأطلق على المشروع اسم "طريق السيادة"، الذي سيكون مخصصًا للفلسطينيين، بهدف استمرارية الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المنطقة، من خلال عدم السماح للمركبات الفلسطينية بالمرور من مستوطنة "معاليه أدوميم" والمستوطنات الأخرى.

وسيسمح هذا المشروع بربط الطريق بين القدس و"معاليه أدوميم" ضمن مخطط هدفه عزل الأحياء الفلسطينية عن المدينة لتطبيق السيادة الإسرائيلية.