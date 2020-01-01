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الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة

الإثنين 09 مارس 2020 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات، طالت 14 مواطنا بينهم أسيران محرران من الضفة.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، وهم: عبد الكريم خالد أبو سل (23 عاما)، وعمرو خالد البدوي، وماجد تيسير الطيطي ( 23عاما)، وأحمد عزات السباتين، وجميعهم من مخيم العروب شمال الخليل.

وفي السياق ذاته، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في المحافظة وعاثت بمحتوياتها خرابا، عرف من أصحابها، خالد أبو سل وعطا البدوي، ونهاد مطير العواودة، وعبد الحليم التلاحمة، ووصفي أبو طه.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، وهم: منجد رضوان، وخالد أحمد حسين عبد ربه (20 عاما) من مخيم طولكرم، والأسيرين المحررين يحيى جمال صوي من الحي الشرقي لطولكرم، وإياد ناصر (40 عاما) من ضاحية شويكة شمال المدينة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: حسن تيسير حماد، وصالح عبد الله من بلدة سلواد، وهادي عبد الله من قرية بيتين.

وفي جنين، اعتقلت قوات الإحتلال الشاب محمد جمال أبو زيد الحوراني، بعد أن داهمت منزل ذويه في حي المراح من المدينة، كما اعتقلت نضال فايز أبو التين، ونجله بهاء، بعد اقتحام منزلهما في الحي الشرقي من المدينة.

#الاحتلال #الضفة الغربية

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