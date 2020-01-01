حماس تستنكر بشدة محاكمة فلسطينيين بالسعودية

غزة / سما /

عبرت حركة حماس، اليوم الاثنين، عن استنكارها الشديد لمحاكمة المملكة العربية السعودية، لفلسطينيين، واستمرار اعتقالهم.

وطالبت الحركة في بيان لها، وزعه مكتبها الإعلامي هذا الصباح، بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وقالت إنها تابعت "ببالغ الأسف والاستهجان، المحاكمات الجائرة والتهم الباطلة التي وجهتها السلطات السعودية إلى ثلة من خيرة الخيرة، وصفوة الصفوة، من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية".

وأشارت إلى أن العشرات من الفلسطينيين في مقدمتهم الدكتور محمد الخضري ونجله هاني، قدموا للمحاكمة أمس.

وأوضحت في بيانها، "لم يقترفوا ذنبًا، ولم يرتكبوا إثمًا ولا جُرمًا، إنما جريمتهم في نظر جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي هي أنهم ناصروا قضية فلسطين المقدسة، التي هي قضية الأمة بمكوناتها كافة، وارتضوا لأنفسهم أن يشاركوا من مواقعهم في شرف الجهاد، دفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى"، وفق نص البيان.