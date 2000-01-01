مغادرة اخر وفد سياحي لتصبح بيت لحم خالية من السياح

رام الله / سما /

قال محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد ان الساعات القليلة القادمة ستشهد مغادرة 70 سائحا الى بلدانهم وبذلك ستصبح بيت لحم خالية من السياح من كل فنادق المدينة.

واوضح حميد في حديث اذاعي ان حركة المواطنين شبه متوقفة في بيت لحم فيما تنتشر حواجز امنية في عدة نقاط لمنع الحركة الا للضرورة القصوى، حيث تم تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الرسمية واغلاق جميع المساجد والكنائس والمتنزهات ووقف كافة الانشطة في المحافظة.

وكان المخافظ صرح امس ان هناك خطة تعمل بها اللجنة المكلفة وفي حال ظهر اي حالة مريضة بالكورنا سيتعامل معها مركز الحجر الصحي الذي سيقام في المركز الصحي للادمان مؤكدا ان المركز يتسع الى 54 حالة. منوها الى ان هناك ما لايقل عن 2000 مواطن يجب ان يكونوا في الحجر المنزلي محذرا اصحاب العمل ان يستقبلوا اي شخص من المحجورين بيتيا والاشخاص انفسهم المبلغين بالحجر الخروج من اماكن الحجر وتحت طائلة المسؤولية حتى نستطيع ان نحد من نشر العدوى.