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وفاة صاحب المخبز الذي شهد "فاجعة النصيرات" متأثرًا بجروحه

الإثنين 09 مارس 2020 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة صاحب المخبز الذي شهد "فاجعة النصيرات" متأثرًا بجروحه


القدس المحتلة / سما /

توفي المواطن أسامة البنا (50 عاما)، اليوم الاثنين، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها إثر حادثة الحريق التي وقعت في مخيم النصيرات وسط غزة، يوم الخميس الماضي.

وكان البنا يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات بالضفة الغربية، بعد إصابته بجروح حرجة جراء الحريق الذي وقع في المخبز الذي يملكه المتوفي.

وتعرض البنا للحرق في أنحاء مختلفة من جسده، خلال محاولته مساعدة العمال في المخبز الذين أصيبوا في نفس الحادثة.

وبذلك يرتفع عدد وفيات الحادثة إلى 12، فيما ما يزال هناك نحو 55 جريحًا، منهم 12 في حالة حرجة.

#مخبز #حريق #النصيرات

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